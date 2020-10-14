Сын российского олигарха, ставший британским лордом, решил стать «Господином Московским»

Сын российского олигарха Евгений Лебедев, получивший пэрство, хочет взять титул «лорд Московский».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Евгений Лебедев, ставший первым пэром с русскими корнями, озадачил коллег по высшей палате британского парламента желанием включить в свой титул название столицы России.

40-летний Евгений Лебедев – сын российского олигарха (бывшего банкира, совладельца компании «Аэрофлот», депутата Госдумы) и полковника КГБ Александра Лебедева – достаточно известная персона в британском высшем свете. Плейбой и тусовщик живет в Лондоне с 1995 года, в 2010-м получил британское гражданство, управляет газетой либерально-демократического направления The Indenedent (в начале 2000-х его отец приобрел оказавшееся в сложной финансовой ситуации издание за 1 фунт стерлингов), а также газеты городских новостей The Evening Standard.

Пожизненное пэрство Лебедев-младший получил в июле нынешнего года по протекции своего приятеля, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, с которым он не только дружит более 10 лет, но и поддерживает его политическую карьеру через свои медиа-ресурсы. И именно глава британского правительства подает на утверждение королевы список новоиспеченных членов палаты лордов.

Впрочем, пока занять предназначенное для него кресло в палате лордов Лебедев-младший не может. Вся загвоздка состоит в титуле. Дело в том, что все члены палаты должны иметь в своем титуле «территориальное обозначение», связывающее их по крайней мере с одним местом, пишет Daily Mail. Журналисты шутили, что новоявленный пэр будет именоваться Кремлевским.

Евгений Лебедев на Кремль замахиваться не стал, но пожелал стать «лордом (владыкой, господином) Хэмптонским и Московским». Последнее обозначение сам новоиспеченный пэр объясняет тем, что в Москве родился.

В Лондоне, в общем-то, не возражают. Но Оружейный колледж – официальный геральдический орган Англии, Уэльса, Северной Ирландии и большей части Содружества, включая Австралию и Новую Зеландию, который ведет список пэров, должен направить официальный запрос правительству страны, отношение к которой имеет территориальное наименование. Так что «Господином Московским» Евгений Лебедев может стать лишь в том случае, если такой титул официально одобрит Кремль.

Пока же СМИ задаются вопросом, в каком одеянии лорд Евгений вступит в формально верховную палату парламента королевства Великобритании и Северной Ирландии. Возможно, это будет традиционная для британских пэров горностаевая мантия. «Или вместо этого он положил глаз на медвежью шкуру?», – интересуется Daily Mail.

Челябинск, Виктор Елисеев

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