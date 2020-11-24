Сын российского олигарха получил титул «барона Сибири» из рук королевы Великобритании

Сын российского олигарха, экс-банкира, полковника КГБ Александра Лебедева Евгений получил от королевы Великобритании Елизаветы II пожизненный титул «барона Сибири».

Британская королева присвоила 40-летнему бизнесмену, известной персоне в британском высшем свете, титул барона Соединенного Королевства, сообщает официальное издание правительства Великобритании The Gazette. Полностью его титул звучит так: «барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». Теперь он обладает правом пожизненно заседать в британской палате лордов.

Судя по информации с сайта британского парламента, Лебедев с 19 ноября участвует в заседаниях палаты лордов.

Евгений Лебедев живет в Лондоне с 1995 года, в 2010-м получил британское гражданство. Предприниматель и тусовщик управляет газетой The Indenedent (в начале 2000-х его отец приобрел оказавшееся в сложной финансовой ситуации издание за 1 фунт стерлингов), а также газетой городских новостей The Evening Standard.

Напомним, в июле текущего года Лебедев-младший получил пожизненное пэрство по протекции своего приятеля, британского премьер-министра Бориса Джонсона, с которым он не только дружит более 10 лет, но и поддерживает его политическую карьеру через свои медиа-ресурсы. Однако он не смог занять предназначенное для него кресло в палате лордов из-за отсутствия титула. Дело в том, что все члены палаты должны иметь в своем титуле «территориальное обозначение», связывающее их по крайней мере с одним местом, отмечала газета Daily Mail. Журналисты шутили, что новоявленный пэр будет именоваться Кремлевским. Однако, как отмечал таблоид, Лебедев на Кремль замахиваться не стал, но пожелал стать «лордом (владыкой, господином) Хэмптонским и Московским». Последнее обозначение сам новоиспеченный пэр объясняет тем, что родился в Москве.

В Лондоне возражений на этот счет не было, но возникла загвоздка. Дело в том, что Оружейный колледж – официальный геральдический орган Англии, Уэльса, Северной Ирландии и большей части Содружества, включая Австралию и Новую Зеландию, который ведет список пэров, должен направить официальный запрос правительству страны, отношение к которой имеет территориальное наименование. Титул «господин Московский» Лебедев-младший мог получить лишь в том случае, если такой титул официально одобрит Кремль.

Судя по последнему решению британской королевы, бизнесмен в итоге передумал становиться «господином Московским», ограничившись менее громким титулом «барона Сибирского».

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 24.11.20

Мэрия предлагает закрывать Зеленую Рощу по ночам. / В Нижнем Тагиле прошли общественные обсуждения мусорного полигона – расплачиваться за него будут жители почти 30 лет. / Путин наградил Алтушкина орденом «За заслуги перед Отечеством». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»