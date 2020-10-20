В южноуральском минстрое появился новый зам

У министра строительства и инфраструктуры Челябинской области появился новый заместитель.

Как уже сообщал «Новый День», в мэрии Магнитогорска ушел в отставку заместитель главы города по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе. 19 октября губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении Элбакидзе заместителем главы регионального минстроя. Ему назначен испытательный срок – 1 месяц.

Напомним, согласно структуре министерства у главы ведомства (эту должность сейчас занимает Виктор Тупикин) четыре заместителя. Одна из них – Татьяна Антонова, отвечавшая за строительную отрасль, сейчас находится под следствием.

С появлением Элбакидзе в кулуарах южноуральского правительства вновь заговорили об отставке Тупикина – в 2021 году ему исполнится 65 лет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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