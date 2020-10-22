Челябинские экоактивисты собрались к Текслеру – прямо на «дачу» и без приглашения (ВИДЕО)

Челябинские общественники и экоактивисты собрались в гости к южноуральскому губернатору. Правда, сам Алексей Текслер их не приглашал, но горожане очень хотят поговорить с главой региона о судьбе его «микрорайна» – территории городского бора, на которой он живет. «Попытаемся выяснить, готов ли губернатор выйти к горожанам из своего инстаграма», – говорят челябинцы.

Как уже сообщал «Новый День», недавно стало известно, что на территории спортивного комплекса «Полет», расположенного в городском бору, собираются построить четыре 24-этажных жилых здания. Несколько лет назад статус этой территории волшебным образом изменился с «городских лесов» на «земли спортивно-туристического назначения». Именно поэтому официально на месте СК «Полет» будут строиться не «жилые» дома, а «апартаменты гостиничного типа со спортивными объектами». Но по сути – это все та же жилая застройка, как и расположенная рядом «Gagarin Residence».

Пытаясь разобраться, каким образом земли изменили свое назначение, городские активисты обнаружили еще порядка 20 подобных участков, выведенных из охранной зоны. Один из них расположен возле так называемых «обкомовских дач» – губернаторской резиденции, территория которой, кстати, вообще имеет неясный статус: по одним документам это санитарная зона общего пользования, по другим – гостиница. А теперь выяснилось, что соседний участок является «землей городских поселений», на которых разрешена застройка.

Туда-то и собираются прогуляться общественники, надеясь, что Алексей Текслер выйдет за ворота и расскажет людям, что он собирается делать для сохранения городского бора.

Визит назначен на ближайшую субботу, 24 октября

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.20

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