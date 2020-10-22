Не везет: Яндекс.Такси отказывается от больных пассажиров

«Яндекс. Такси» отказывается возить больных южноуральцев на КТ, но не хочет разрывать уже подписанный контракт с правительством Челябинской области. Поэтому правила игры меняются на ходу.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что компания поможет решить проблему транспортировки больных на КТ, впервые сообщили 10 дней назад. «В том числе и с благотворительной поддержкой бизнеса мы заключаем договор с Яндекс Такси на работу 19 машин в Челябинске и 12 – в Магнитогорске», – заявила 12 октября первый вице-губернатор Ирина Гехт.

После этого начались проблемы: сначала таксисты отказывались возить больных, потом и вовсе пригрозили забастовкой, так как, якобы, из-за договора с региональным правительством им снизили оплату: «Яндекс.Такси договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счет. После чего резко опустила гарантию заработка для работников такси», – жаловались водители.

А сегодня в компании сообщили, что речь идет о перевозке медиков, а не пациентов.

В правительстве Челябинской области комментировать ситуацию отказались: «Мы договор подписали и отправили в Москву. Давайте начнем работать, а потом прокомментируем все эти истории», – заявила Ирина Гехт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.20

Абсолютно неприемлемая ситуация: коронавирус поставил диагноз медведевской оптимизации здравоохранения. / Дефицит кадров «скорой помощи» на Южном Урале закроют за счет недоучившихся медсестер. / «Сервисы по доению россиян работают изумительно»: идея о новых штрафах на платных трассах вызвала в Госдуме недоумение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»