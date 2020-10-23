Прокуратура начала проверку органов опеки в связи с гибелью 7-месячного челябинца, которого якобы похитили

Прокуратура Челябинской области начала проверку органов системы профилактики и органов опеки в связи с гибелью 7-месячного ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», мать мальчика вчера сообщила об его похищении, но потом призналась, что ребенок умер дома, а его бросили в реку. Труп сегодня обнаружили недалеко от ТРК «Родник».

Выяснилось, что мальчик сразу после рождения был изъят из семьи, так как его родители вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. Летом мать заявила о намерении вернуть ребенка. Органы опеки пошли ей навстречу и месяц назад отдали малыша родителям.

«Установлено, что семья неблагополучная, рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, – сообщили в прокуратуре. – В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей.

При выявлении нарушений закона – приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера».

Челябинск, Павел Зварзин

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