За смерть 7-месяченого челябинца ответят чиновники

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту бездействия сотрудников соцзащиты, повлекшего смерть 7-месячного ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», мать мальчика вчера сообщила об его похищении, но потом призналась, что ребенок умер дома, а его тело бросили в реку. Труп сегодня обнаружили недалеко от ТРК «Родник».

Позже выяснилось, что мальчика сразу после рождения забрали из семьи, так как родители ведут асоциальный образ жизни. Но летом мать решила вернуть ребенка, и в сентябре малыша отдали родителям.

В ходе прокурорской проверки сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что ребенка передали матери без законных оснований и надлежащей проверки условий жизни и его воспитания, а после этого надзор за неблагополучной семьей не осуществлялся.

По версии следствия, родители избили ребенка, мальчик скончался от множественных ударов по голове. После этого его тело сбросили в реку.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 2 статьи 105 УК РФ). В отношении сотрудников соцзащиты – по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.10.20

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