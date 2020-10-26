Судебный процесс по делу экс-мэра Челябинска завершится в закрытом режиме

Судебный процесс по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева близится к завершению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 октября в процессе запланированы прения сторон и последнее слово фигуранта. После этого начнется стадия вынесения приговора.

Пресса на завтрашнее заседание попасть не сможет. Закрытый формат, согласно которому у участию допускаются только представители сторон, объяснили требованиями безопасности во время пандемии коронавируса.

Напомним, Тефтелеву инкриминируется получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Экс-чиновник вину признал, заключил досудебное соглашение и дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, главу администрации Челябинска Наталью Котову и директора ЮУ КЖСИ Наталью Салееву.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.10.20

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