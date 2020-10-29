Прокол Текслера: южноуральскому губернатору сделали выговор

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру сделали серьезное замечание по ряду принятых решений. Об этом сообщает telegram-канал Незагарь со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для серьезного разговора с главами ряда субъектов стала ситуация в здравоохранении, точнее – реакция региональных управленцев на происходящее в отрасли.

«Главам регионов дан сигнал, что пора избавлять свои правительства от неэффективных кадров, пока дело не дошло до самих губернаторов, – пишет Незыгарь и напоминает: вечером 27 октября две «скорые» привезли к зданию омского минздрава пациентов в тяжелом состоянии с поражением 80% легких. Медики забрали их на госпитализацию еще утром, но в течении всего дня больницы отказывались принимать пациентов, заявляя, что мест нет.

Поэтому сотрудники «скорой» решили спросить, что делать с пациентами, у главы регионального минздрава Ирины Солдатовой. И после включения сирен под окнами ее кабинета, пациентов в течение получаса доставили в лечебные учреждения.

Несмотря на стремительное разрешение ситуации, уже утром следующего дня в регион нагрянули ревизоры из федерального минздрава, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «У Кремля не будет претензий к губернаторам, которые займутся отставками после подобных кризисов».

«Получасовое видео омских врачей заставило центр вмешаться в эпидемиологическую политику региона впервые с начала второй волны, – цитирует Незыгарь свои источники. – Омск вынудил пересмотреть подходы и вновь оптимизировать процессы, в подобной динамике ковид-ротации имеют все шансы стать следующим разумным шагом в возвращении контроля над ситуацией.

В регионах должны понять, что если вторая волна и отложила ротации в вопросах управления, то в проблемах здравоохранения знаменитый «губернаторпад», наоборот, может внезапно обрести отдельную срочную востребованность.

Сейчас у губернаторов последний шанс решить кадровые и организационные проблемы самостоятельно, в противном случае, если дойдет до вмешательства центра, то решение будет уже в обновлении системы управления региона целиком».

По словам инсайдеров главами 6 регионов уже состоялись неприятные разговоры по их коммуникационным и кадровым решениям. Среди них называют и губернатора Челябинской области.

«В центре понимают трудность времени. Основные претензии к тем главам регионов, что предпочитают скрывать реальную ситуацию в здравоохранении от центра из-за своих политических страхов или амбиций», – комментируют ситуацию в федеральном правительстве.

Вместе с тем, после омской ситуации всем медикам и учреждениям здравоохранения запретили делать какие-либо заявления без согласования с Минздравом.

Челябинск, Игорь Юров

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