Делу Дубровского снова дали ход

Арбитражный суд Московского округа в удовлетворил кассационную жалобу ФАС России по делу о сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального Миндортранса и АО «Южуралмост».

Как уже сообщал «Новый День», ФАС России признала Бориса Дубровского, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компанию «Южуралмост» участниками сговора на торгах по ремонту дорог в марте 2019 года. Через год Челябинское УФАС издало постановление о прекращении административного дела в отношении экс-губернатора в виду с истечением сроков привлечения к ответственности. При этом в описательно-мотивировочной части решения сохранились выводы о виновности экс-чиновника в административном правонарушении. Дубровский потребовал исключить эти выводы из документа, так как на их основании могло быть возбуждено уголовное дело.

В июне текущего года Центральный районный суд Челябинска встал на сторону Дубровского. В июле этот вердикт подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

УФАС подало кассацию. Сегодня Арбитражный суд Московского округа постановил отменить решения нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Напомним, Дубровский фигурирует в деле об еще одном сговоре: УФАС сочло антиконкурентным соглашение заключенное правительством Челябинской области с мэрией Челябинска, «Центром коммунального сервиса» и «Полигоном ТБО» осенью 2018 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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