Два пациента, эвакуированные из челябинской городской больницы №2, скончались

Два пациента, эвакуированные после взрыва в челябинской городской больнице №2, впоследствии скончались.

Как уже сообщал «Новый День», в момент ЧП в больнице 5 пациентам проводились реанимационные мероприятия. Их спасти не удалось (сначала в региональном минздраве утверждали, что все пятеро умерли до взрыва, потом уточнили – перед ЧП произошла клиническая смерть, а в момент взрыва врачи еще пытались вернуть их к жизни).

Остальных госпитализировали в другие медучреждения Челябинска. «По уточнённым данным на сегодняшний день всего в медицинские учреждения города после взрыва было доставлено 156 человек, из них 3 – реанимационных больных. Важно, что все эвакуированные живы! – заявили 1 ноября в региональном минздраве. – Ухудшения состояния здоровья у пациентов при эвакуации на госпитальные базы не зафиксировано, они получают все необходимое лечение».

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова сообщила, что большинство из эвакуированных из ГКБ№2 пациентов уже либо выписаны, либо переведены на базы долечивания. 6 человек остаются в тяжелом состоянии – они подключены к системе неинвазивной вентиляции легкой. Еще 16 продолжают лечение в состоянии средней степени тяжести.

У двух человек после смены госпитальной базы отмечалась отрицательная динамика. По словам Сахаровой, это было связано с большим числом сопутствующих заболеваний. В итоге эти люди умерли. При этом родственники 82-летней пенсионерки заявляют, что перед взрывом женщина шла на поправку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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