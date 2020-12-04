История о мошеннической распродаже земли на берегу озера Увильды может стать примером чиновничьей безнаказанности

История о мошеннической распродаже земли в охранной зоне памятника природы – озера Увильды может стать примером чиновничьей безнаказанности: трем фигурантам удалось избежать уголовной ответственности, еще одному смягчили и без того условное наказание.

Как уже сообщал «Новый День», в январе текущего года Валишина признали виновным в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. Так же ему запрещено занимать должности в органах власти в течение 2 лет после отбывания наказания.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке это уголовное дело, вердикт изменил, переквалифицировав действия осужденного на ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий, главой органа местного самоуправления). То есть, из обвинения убрали причинение тяжких последствий, несмотря на то, что ущерб от действий Валишина оценен более чем в 2,5 млн рублей.

«В связи с переквалификацией снижены срок наказания до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также срок лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления до 1,5 лет (приговором было назначено: 4 года условно с испытательным сроком 4,5 года, с лишением права занимать должности на срок 2 года).

Кроме того, областной суд отменил приговор в части гражданского иска о взыскании с Валишина в пользу Главного управления лесами Челябинской области в счет возмещения материального ущерба 2,7 миллиона рублей, отказав истцам в удовлетворении их исковых требований.

Напомним, в период 2011-2013 годов чиновник выдал разрешения на строительство 10 объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы – озера Увильды, где строительство подобных объектов запрещено. Ущерб от этих действий оценили в 2,5 млн рублей.

Речь о земельном участке, где МАУ «Кино-театральный центр «Спартак» должен был построить детский лагерь. Для этого он получил в 2009 году на правах долгосрочной аренды землю на территории Аргаяшского лесничества. Однако каким-то образом участок был передан СХП «Сунукуль», принадлежащего экс-сотруднику главного управления лесами Челябинской области Илье Пруцких.

Впоследствии территорию разделили на меньшие земельные участки и продали ряду депутатов и чиновников области. А Исрафиль Валишин дал разрешение на строительство на этих землях, которые даже не находились в собственности района. Но элитный поселок на берегу Увильдов так и не появился: махинация вскрылась, и прокуратура начала в судебном порядке расторгать договоры о передаче в собственность земельных участков.

Из участников этой схемы наказан пока только Валишин. В отношении бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких и бывших руководителей управления культуры Челябинска Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, обвиняемых в соответствии со степенью участия в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве, суд и вовсе прекратил уголовное дело за истечением срока давности.

Однако прокуратура это решение обжаловала.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.12.20

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