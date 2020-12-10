В Челябинске разгорается депутатский скандал из-за зарплаты спикера гордумы

Бывший единоросс, депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев заявил, что обратился к губернатору и лидеру регионального отделения партии «Единая Россия» Алексею Текслеру с предложением сократить зарплату спикеру Челябинской городской Думы Андрею Шмидту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Хазиев обратил внимание на то, что затраты городского бюджета в 2021 году только на зарплату председателя гордумы составят 5 млн 453 тыс 700 рублей, или 455 тыс рублей в месяц.

И счел, что недопустимо в сегодняшней ситуации, когда «из-за невысоких зарплат и огромной загруженности врачей существует реальная проблема дефицита специалистов в больницах, поликлиниках; когда средняя зарплата по региону 38 тысяч 100 рублей официально и гораздо меньше фактически; когда вся область затянула пояса в связи с борьбой с COVID-19; когда буквально накануне Гордума повысила тарифы на ЖКХ, повышать зарплаты и расходы на ее первых лиц».

Кстати, еще 10,5 млн рублей в городском бюджете предусмотрено на зарплаты депутатов (всех, работающих на постоянной основе).

Хазиев предлагает Текслеру дать оценку действиям спикера Челябинской городской Думы и снизить Шмидту зарплату до уровня средней по региону.

Правда, обращение, адресованное губернатору, Хазиев опубликовал в соцсетях без исходящего номера, даты и отметки, что оно принято в приемной Текслера. Так что не известно, отправил он его на самом деле или нет.

Напомним, Хазиев периодически становится героем какого-либо скандала. Так, в октябре «Единая Россия» обвинила его в том, что на выборах в ЗСЧО он помогал кандидату от «Справедливой России», который в итоге оставил без мандата единоросса. Кстати, разбираться в этой ситуации в числе прочих пришлось и Шмидту.

В конце ноября его обнаружили на многолюдной вечеринке, приуроченной к открытию нового клуба, хотя губернатор запретил все подобные мероприятия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.12.20

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