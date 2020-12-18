ТНТ закрывает «Дом-2»

Руководство телеканала ТНТ решило закрыть реалити-шоу «Дом-2».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о завершении проекта директор ТНТ Роман Петренко заявил на 6066 день «телестройки».

Напомним, реалити «Дом-2» выходит в эфир с мая 2004 года. За это время в проекте приняли участие более 2 тысяч человек.

В 2015 году компания, занимавшаяся производством шоу, заработала на нем около 2,5 млрд рублей. Возможно, сейчас проект перестал приносить прибыль, так как Петренко «Дом-2» в числе конкурентных преимуществ канала не называет: «Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи – самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», – заявил директор ТНТ.

Последний выпуск «Дома-2» выйдет в эфир перед новым годом. В январе место реалити в сетке вещания займут 5 новых программ в жанре стендап.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.12.20

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