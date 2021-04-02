Телеканал «Ю» перезапустит реалити-шоу «Дом-2» 19 апреля

Самое продолжительное реалити-шоу в мире – «Дом-2», – о закрытии которого телеканал ТНТ объявил в декабре 2020 года, перезапустят на телеканале «Ю». Старт шоу на новой площадке состоится 19 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ю».

«Реалити будет выходить на канале «Ю» с сохранением своего классического формата. Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Канал также планирует оставить звездную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои», – рассказали на телеканале.

При перезапуске проект получит название «Дом-2. Новая любовь». Выпуски шоу будут транслироваться утром и вечером, а их продолжительность составит два часа.

«Дом-2» впервые вышел в эфир телеканала ТНТ в 2004 году, став продолжением проекта «Дом». В итоге шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити.

Основной аудиторией телеканала «Ю» являются представительницы прекрасного пола в возрасте от 14 до 44 лет. Около 90% его эфира занимают реалити-шоу. На сегодняшний день самыми известными проектами канала являются «Беременна в 16», «Няня особого назначения», «Я стесняюсь своего тела» и «Дорогая, я забил!».

Москва, Иван Гридин

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