Солнце остановилось: началась самая длинная ночь 2020 года

В Северном полушарии Земли началась самая длинная ночь года: от начала захода Солнца 20 декабря до восхода 21 декабря на широте Москвы пройдет 17 часов 4 минуты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», световая часть минувшего 20 декабря длилась 6 часов 57 минут. Это был один из самых коротких дней в уходящем году. Светлая часть 21 декабря продлиться столько же, но грядущая за ним ночь будет короче на 1 минуту.

Следующая ночь – на 23 декабря эту минуту отвоюет и, продлившись 17 часов 4 минуты, станет второй и последней из самых длинных в 2020 году. Эти дни называют зимним солнцестоянием.

В среду солнце зайдет на 1 минуту позже, в четверг – еще на 1 минуту позже. И к 1 января свет отвоюет у тьмы уже 7 минут: светлая часть последнего дня 2020 года буде длиться 7 часов 4 минуты.

Кстати, космического новый год наступает завтра: 21 декабря в 10 часов 2 минут по всемирному времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет ее наименьшего склонения – 23 градуса 26,13 минут (в созвездии Стрельца), и в Северном полушарии наступит астрономическая зима. Это событие и называют космическим Новым годом.

На широте Москвы, Челябинска и Новосибирска Солнце несколько дней будет подниматься над горизонтом на высоту не более 11 градусов. А выше широты 66,5 градусов светило вообще не восходит, и ночь длится круглые сутки. Лишь сумерки в этих широтах говорят о том, что Солнце где-то под горизонтом в середине сумеречного сегмента.

На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, поэтому направление на Солнце можно узнать лишь по созвездиям. Уже 22 декабря Солнце пересечет 18-часовой меридиан и начнет подниматься вверх по эклиптике, двигаясь к весеннему равноденствию, когда оно пересечет небесный экватор.

Отметим, что в этом году день зимнего солнцестояния будет отмечен двумя космическими событиями: редким сближением двух гигантов Юпитера и Сатурна – его можно будет наблюдать завтра после заката.

А в ночь на 22 декабря ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды. Предполагаемая интенсивность – до 10 метеоров в час, Луна наблюдениям не помешает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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