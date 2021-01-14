В России начался передел рынка политконсалтинга

В России начался передел рынка «политического консультирования».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главным трендом думского электорального сезона в наступившем году станет интернет-политика. В Кремле, наконец, обратили внимание на то, что кампании, проводимые по старым технологиям, не вызывают у электората никакого интереса, и решили осовременить «агитационную машину».

Технологии уже частично обкатали в ходе прошедших избирательных кампаний, которые показали: в регионах, сумевших перестроиться с офлайн-коммуникаций на онлайн, кандидаты федерального центра получили самый высокий результат.

«Центр реагирует на кризис идей и видит причиной рейтинговых и электоральных провалов прошлых лет в засилии технологов старой школы – интернет-технологии уже изменили выборы и психологию электората, время пришло и для избирательных кампаний, – пишет telegram-канал «Незыгарь», ссылаясь на собственные источники. – Электронная Электоральная Политика наступает – это направление будет ведущей изюминкой Большого политического Сезона 2021 года. И, конечно, интернет-технологи бюджеты уже поделили».

12 января в Москве по эгидой управления внутренней политики прошел «учредительный конвент» ассоциации интернет-технологов, в котором приняли участие 115 онлайн-специалистов. В дальнейшем организаторы планируют кратно увеличить численность участников. Более того, обсуждается вопрос создания школы для интернет-технологов и образовательных курсов на базе РАНХиГС и МГУ.

Собрание «конвента» совпало с еще одним событием– объявлено о запуске конкурса «политических экспертов» на базе платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс изначально поделен на два направления: политологов-аналитиков и политических консультантов – так политический блок планирует разбавить рынок, ввести в повестку новые лица и ощутимо снизить цены, отмечают эксперты.

«Гражданам приелись старые рупоры, да и результаты проектов старичья показывают такую же негативную динамику, что и рейтинг партии власти, – цитирует «Незыгарь» околокремлевские источники. – Но это не значит, что они уйдут без боя – напротив, ввод новых игроков раскроет и истрепавшийся талант старых, ведь для этой школы предстоящие выборы станут такой же борьбой за выживание, как и для их партийных заказчиков».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.01.21

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