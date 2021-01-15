В Челябинской области назначили главного по транспортной реформе

Александр Егоров назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что Егоров будет назначен заместителем главы регионального Миндортранса, стало известно 25 декабря. Ему предстоит заняться транспортной реформой областного центра и создать единую систему общественного транспорта Челябинской агломерации. Соответствующий опыт у Егорова есть: до назначения вице-мэром Челябинска он работал в департамента транспорта Москвы.

Свою публичную деятельность в новой должности он начал с предложения южноуральцам придумать название транспортной карте.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.01.21

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