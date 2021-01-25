Адрес раздора: в Челябинске дизайнеры выложили в открытый доступ генератор альтернативных адресных табличек

В Челябинске продолжает развиваться скандал вокруг адресных табличек.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря дизайнер Илья Бирман обратился с открытым письмом к мэру Наталье Котовой. Предприниматель рассказал о странных взаимоотношениях с управлением архитектурно-градостроительного проектирования города.

По словам бизнесмена, несколько месяцев он разрабатывал дизайн адресных табличек по просьбе еще прежнего руководства ведомства. Но когда дело вышло на финишную прямую, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов перестал выходить с ним на связь, и практически одновременно с этим появилась информация о другом дизайн-коде, разработанном по указанию чиновника. Разобраться в ситуации и просил у главы города дизайнер.

30 декабря Павел Крутолапов опубликовал в чате городской среды ответ на претензии Бирмана. По словам главного архитектора, претензий к разработанному дизайну у него не было, но предприниматель так и не смог предоставить документов о передаче права на использование шрифтов. Именно это и было причиной обращения к другим разработчикам, заявил чиновник.

Илья Бирман подобного объяснения не принял. А теперь еще и выложил разработанный генератор адресных табличек в общий доступ.

«Перед Новым годом я рассказал о том, как по просьбе управления архитектуры сделал генератор челябинских адресных табличек, и опубликовал демо-версию, где можно было попробовать вписать данные и посмотреть, как формируется макет. Там были доступны не все буквы, – написал дизайнер в своем блоге. – Хорошая новость – сегодня демоверсия превращается в полноценный продукт! Мы договорились с дизайнером шрифта «Мотор 4Ф» Сергеем Ткаченко о том, что дадим всем желающим челябинцам заполнить данные своего дома, скачать ПДФ и произвести табличку. По изначальному плану этот генератор должен был быть размещен на сайте администрации Челябинска. Такого почти ни у кого в мире нет – было бы круто. Но в управлении архитектуры предпочли пойти по другому пути».

А сегодня с призывом монтировать новые таблички, сгенерированные по дизайну Ильи Бирмана и Игоря Штанга, к горожанам обратился telegram-канал «Челябинский урбанист».

При этом судьба «синего» дизайн-кода адресных табличек, разработанного в пику «черному», до сих пор неизвестна. В управлении архитектурно-градостроительного проектирования оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

В итоге город рискует попасть в патовую ситуацию: многие собственники могут смонтировать адресные указатели по дизайну Бирмана-Штанга, не соответствующему официальному дизайн-коду. Это фактически сведет работу по установлению единообразия в этой сфере на нет. И тогда городским властям придется либо отказаться от введения дизайн-кода, либо принуждать собственников менять адресные таблички на «правильные».

Челябинск, Виктор Елисеев

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