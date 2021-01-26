В горах под Миассом произошло землетрясение

В Челябинской области снова зафиксировали сейсмическую активность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серию подземных толчков сейсмологи зафиксировали 21 и 22 января в горных районах Южного Урала.

По информации Казахстанского национального центра данных сила землетрясения достигала 1,7-1,9 баллов в районе Миасса. Такая сила толчков практически незаметна для человека, но животные на них реагируют.

Напомним, тема сейсмической активности ворвалась в информационное пространство Южного Урала 5 сентября 2018 года, когда под Катав-Ивановском произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Оно повлекло за собой ощутимые разрушения, ущерб от землетрясения власти оценили в 40 миллионов рублей.

Помимо Катав-Ивановска, толчки ощущались в горнозаводской зоне, а также в Магнитогорске, Еманжелинске, Челябинске, Озерске, Кыштыме.

Впоследствии с 5 сентября по 19 ноября региональной мониторинговой системой было зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1,5 до 4,4 балла.

Тогда большинство южноуральцев с удивлением узнали, что регион является зоной сейсмической активности. Правда, обычно подземные толчки слишком слабы для того, чтобы заметить их без специальных приборов. Так, в сентябре 2020 года в Челябинской области зафиксировали три землетрясения – в селе Париж Нагайбакского района, в районе Магнитогорска и Бредов. Магнитуда толчков была от 1,9 до 2,3 баллов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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