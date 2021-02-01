Пересадочным билетом в Челябинске пользоваться стало проще, но времени на пересадки меньше

Жители Челябинска получили возможность пользоваться единым транспортным пересадочным билетом по упрощенной схеме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специальный тариф «Единый бесплатный пересадочный талон» начал действовать в Челябинске в апреле 2017 года и предполагал, что в течение 1 часа человек может сделать необходимое количество пересадок на автобус – трамвай – троллейбус, заплатив лишь один раз.

Главными условиями получения такого билета было: расплатиться за поездку транспортной картой и заранее предупредить кондуктора, что нужен пересадочный талон. С последним все время возникали проблемы: то пассажир забывал предупредить, то кондуктор пробивал карту раньше, чем человек успел договорить, то заявлял, что запрос неправильно сформулирован.

В конце того же года появилась возможность приобретать пересадочный билет на 90 минут. Проблем стало еще больше. Теперь кондукторов из этой схемы вывели.

С сегодняшнего дня пассажиру не обязательно сообщать кондуктору о планах совершить несколько пересадок: нужно просто оплатить проезд транспортной картой, с которой в этом случае спишется обычный тариф (он составляет от 20 до 23 рублей в зависимости от суммы последнего пополнения карты и вида транспорта, выбранного для первой поездки).

Во время второй поездки с карты спишется разница между 25 рублями (полная стоимость пересадочного билета) и уже заплаченной суммой, а на самом билете появится надпись «часовой». Во время остальных поездок в рамках отведенных 60 минут на билете будете пробиваться нулевая оплата.

Пересадочный билет действует на 28 маршрутах горэлектротранспорта и 27 автобусных – к уже работающим по этой схеме подключились частные перевозчики:

№ 15 ЧМК – ЮУрГУ

№ 16 ЧМК – ЮУрГУ

№ 21 Мамина – пос. АМЗ

№ 23 Автобусный парк – ТК «Кольцо»

№ 27 Барбюса – Фатеевка

№ 28 Харлова – Областная больница

№ 33 Вокзал – Челябрыба

№ 43 ЧМК – ст. Першино – Першино

№ 48 Теплотех – пос. Керамзавода

№ 51 пос. Сосновка – Университетская набережная

А вот пересадочный билет на 90 минут отменили.

Челябинск, Павел Зварзин

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