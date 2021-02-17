В Челябинске снова возводят ларьки там, где запрещены любые строительные работы

В Челябинске возобновили строительство ларьков возе памятника Курчатову, несмотря на то, что на этом участке запрещены любые строительные работы.

Как уже сообщал «Новый День», пятачок, венчавший некогда проспект Ленина, уже не раз становился яблоком раздора между общественниками, бизнесом и городскими властями. Долгое время краеведы выступали против появившейся там при поддержке мэрии скейт-площадки. Параллельно разворачивалась история со строительством ТК «Курчатов»: поначалу застройщики обещали, что комплекс полностью разместится под землей, но в итоге рядом с памятником физику-ядерщику выросла довольно-таки уродливая конструкций.

Чтобы хоть как-то сгладить впечатление, собственники торговой недвижимости решили каждую зиму заливать на крыше ТК каток. Это продолжалось несколько лет, но нынешней зимой решили пойти дальше: залить каток не на крыше торгового комплекса, а непосредственно вокруг памятника Курчатову. И тут же начали возводить павильон для размещения проката катков и кафе.

Разгорелся скандал, и в конце декабря городская дума приняла решение изменить статус правового зонирования земельного участка, расположенного вокруг памятника Игорю Курчатову в границах улиц Лесопарковая и проспект Ленина и запретить в этом месте любое строительство.

Кроме того, Госкомитете по охране объектов культурного наследия выдал предписание владельцам торгового комплекса «Курчатов», одна из которых – супруга депутата ЗСЧО Алексея Денисенко, до 17 февраля демонтировать уже возведенные конструкции павильона.

Каток там, кстати, так и не появился. А вот стройка возобновилась.

«Депутат Денисенко продолжает сооружение ларьков в охранной зоне, – сообщил сегодня координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев, отметив, что строители пообещали возвести на этом месте аж 4 павильона.

У памятника Курчатову возобновили стройку

Челябинск, Павел Зварзин

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