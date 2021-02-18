В Челябинске задержан вице-мэр по экономическому развитию Олег Извеков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что задержание проводили сотрудники ФСБ, других подробностей пока нет.

В администрации Челябинска ситуацию пока не комментируют, сейчас в мэрии работают сотрудники Следственного комитета. В числе прочего проверяются закупки, проведенные в рамках борьбы с коронавирусом.

Напомним, Извеков стал вице-мэром год назад – в феврале 2020 года, до этого он работал на радиозаводе «Полет».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.02.21

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