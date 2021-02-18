Следственный комитет прокомментировал задержание вице-мэра Челябинска Олега Извекова.

Как уже сообщал «Новый День», заместителя главы города по экономическому развитию задержали сегодня.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области. – По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения».

Челябинск, Павел Зварзин

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