Суд избрал меру пресечения для вице-мэра Челябинска Извекова

Вице-мэр Челябинска Олег Извеков проведет под стражей ближайшие 2 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», Извекова задержали накануне по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2020 году чиновникв получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

Сегодня Центральный районный суд Челябинска определил Извекову меру пресечения.

Отметим, что судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству стороны защиты, сославшейся на необходимость огласить медицинские документы. Адвокат просил для чиновника домашний арест, сославшись на состояние здоровья подзащитного и трех его детей.

Однако суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил Извекова под стражу до 18 апреля.

Кстати, Вячеслав Бежин, которого подозревали в даче взятки Извекову, написал явку с повинной.

Челябинск, Павел Зварзин

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