Следственные органы уточнили претензии к вице-мэру Челябинска Олегу Извекову.

Как уже сообщал «Новый День», чиновник был задержан накануне по подозрению в получении взятки в крупном размере. Сегодня суд отправил его под стражу до 18 апреля. Напомним, что Извеков был назначен заместителем главы города по экономическому развитию 26 февраля 2020 года.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Извеков в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года получил от директора организации «Суворов Айти» откат в размере 450 тысяч рублей по муниципальному контракту, – сообщили в прокуратуре. – Контракт был подписан 25 мая 2020 года на сумму 3,5 млн рублей и подразумевал установку тепловизоров в здании МФЦ на улице Труда».

Челябинск, Павел Зварзин

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