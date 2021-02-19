Арестованному вице-мэру Челябинска предложили уволиться

Вице-мэру Челябинска по экономическому развитию Олегу Извекову предложили уволиться.

Как уже сообщал «Новый День», накануне чиновника задержали по подозрению в получении крупной взятки, а сегодня суд отправил его под стражу до 18 апреля.

Извеков вину не признает, и утверждает, что деньги попали к нему случайно. Однако в мэрии решили не ждать, когда его вина будет доказана, и предложили написать заявление об увольнении.

«Временно исполнять обязанности заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов», – сообщил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Отметим, что следственные действия в мэрии продолжаются.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.02.21

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