Мэрия Верхнего Уфалея выбросила на ветер 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело

В отношении высокопоставленного чиновника мэрии Верхнего Уфалея возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по материалам проверки ведомства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении чиновника мэрии Верхнего Уфалея.

По данным следователей, неустановленный пока сотрудник из числа руководства управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа в 2018 году, действуя незаконно и явно выходя за пределы своих полномочий, оплатил в рамках муниципального контракта не выполненные работы при строительстве 4-ой очереди городских очистных сооружений канализации на общую сумму 1 миллион 377 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом СКР по Верхнему Уфалею.

Челябинск, Виктор Елисеев

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