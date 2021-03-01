В Челябинске взвоют сирены

На первой неделе марта в Челябинске пройдет проверка системы оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, 3 марта в период c 13:00 до 13:30 по местному времени будет проведена учебная проверка муниципальной системы оповещения населения на территории города с включением электросирен.

«Звук сирены означает сигнал «Внимание всем!». По правилам, услышав его, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий», – напомнили сотрудники ведомства.

Челябинцев и гостей города просят сохранять спокойствие во время проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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