В Челябинске рейсовый автобус слетел с моста. Есть пострадавшие

Пассажиры рейсового автобуса пострадали в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром сегодня, 1 марта, на мосту, расположенном на Троицком тракте.

По информации ГИБДД Челябинска, автомобиль ВАЗ врезался в трактор. Трактор изменил направление движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Последний вылетел с дороги, съехав с моста в овраг. По предварительным данным, с места ДТП госпитализировали водителя отечественной легковушки и двух пассажиров автобуса.

По факту аварии начата доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.21

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