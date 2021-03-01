В Челябинской области феврале выявляемость коронавируса сократилась, а летальность выросла

В Челябинской области за сутки выявлено 192 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам февраля статистика выглядит следующим образом: заболели 6 тысяч 840 человек, что на 25% меньше, чем в январе. Умерли 354 (на 13,5% меньше январских показателей), ковид стал причиной смерти 222 (минус 7% к январю). Таким образом, выявляемость коронавируса снижается гораздо быстрее, чем смертность от инфекции. А летальность продолжает расти: если 1 февраля этот показатель составлял 1,7%, то сегодня – 1,93%.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 52 тысячи 338 зараженных. 2 тысячи 67 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 8).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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