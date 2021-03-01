Градообразующий завод в Челябинской области заявил о банкротстве

Одно из крупных предприятий Миасса подало иск о признании себя банкротом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск о банкротстве Миасского машиностроительного завода подан в Челябинский арбитражный суд 26 февраля.

По данным картотеки арбитражных дел, заявленный долг предприятия достиг почти 2,4 миллиарда рублей. Список кредиторов пока пуст.

Завод, входящий в состав «Роскосмоса», специализируется на производстве продукции военного назначения. Также в ассортименте предприятия значатся резервуарное оборудование для нефтехимической промышленности, светодиодные светильники для освещения улиц и офисов и пивоваренное оборудование.

Согласно данным сайта компании, в настоящее время численность персонала насчитывает почти тысячу человек. Завод является одним из градообразующих предприятий Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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