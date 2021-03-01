В мэрии Верхнего Уфалея возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз – о растрате

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту растраты средств муниципального учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в 2019-2020 годах руководство муниципального казенного учреждения «Спецслужба» (Верхний Уфалей) оплатило коммерческой организации по муниципальному контракту фактически не выполненные работы по эксплуатации гидротехнического сооружения на общую сумму 800 тысяч рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам растраты вверенного имущества.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и должностных лиц, причастных к его совершению.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.21

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