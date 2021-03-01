На Южном Урале в суд направили дело в отношении женщины, заказавшей своего бывшего мужа

Жительница Брединского района предстанет перед судом за попытку заказать убийство бывшего мужа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Брединского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой в пособничестве и подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму.

По версии следствия развод супругов обернулся чередой конфликтных судебных разбирательств. Устав от тяжбы, в сентябре 2020 года женщина решила совершить убийство бывшего мужа. Пообещав своему знакомому 100 тысяч рублей, она склоняла убить экс-супруга, пообещав предоставить оружие для совершения убийства.

Согласившись на уговоры, мужчина обратился в органы внутренних дел, сообщив о преступных планах женщины.

После этого «киллер», знакомый, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, имитировал убийство южноуральца, сообщив заказчице, что нанес ему смертельные травмы и закопал труп.

Уголовное дело направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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