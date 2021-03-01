По индексу социального благополучия Челябинская область отстает почти от всех регионов УрФО

Челябинск оказался на 26 месте в рейтинге российских городов по индексу социального благополучия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества: вычислялось отношение средней заработной платы к стоимости «потребительской корзины» на основании данных Росстата.

В Челябинской области официальная средняя зарплата на 1 декабря 2020 года была зафиксирована на уровне 36 тыс 802 рублей, стоимость потребительской корзины на 1 января 2021 года – 14 тыс 522 рубля. Индекс благополучия составил 2,53. У лидера рейтинга – Магаданской области этот показатель равен 5,41.

Отметим, что по индексу благополучия Челябинская область пропустила вперед практически все регионы УрФО, за исключением Курганской области. Так, в Свердловской области показатель равен 2,67, в Тюменской – 3,04, в ХМАО – 3,45, а ЯНАО вообще оказался на втором месте российского рейтинга с индексом 4,79.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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