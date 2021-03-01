Полила цветочки. У челябинки, оставившей ключи от квартиры подруге, украли украшения

Полицейские Челябинска раскрыли квартирную кражу по горячим следам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Курчатовский» УМВД по Челябинску обратилась 18-летняя девушка с заявлением о том, что из ее квартиры по улице Профессора Благих похищены ювелирные изделия стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП «Курчатовский» УМВД по подозрению в совершении преступления задержан неработающий, ранее не судимый местный житель, 2000 года рождения.

Полицейские установили, что челябинка попросила подругу на время своего отъезда поливать цветы в ее квартире и отдала ключи от жилища. Молодой человек – сожитель приятельницы – тайно позаимствовал ключи и выкрал украшения. Похищенные изделия он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

Челябинец в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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