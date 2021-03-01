Полиция задержала копейчанина, маскировавшего наркотики под камни

В Челябинской области сотрудники транспортной полиции задержали сбытчика, который маскировал наркотики под камни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники транспортной полиции во время рейдовых мероприятий в Челябинской области обратили внимание на мужчину, который поднял с земли сверток, обмотанный изолентой, и положил в карман. Увидев сотрудников полиции, он занервничал и попытался избавиться от содержимого карманов, но был задержан.

Злоумышленника, 35-летнего жителя Копейска, доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в ходе личного досмотра в карманах его куртки были обнаружены восемь свертков с белым порошком и два свертка с растительной массой.

Эксперты после проведенного исследования подтвердили, что в изъятых свертках находится синтетический наркотик «N-метилэфедрон» и растительный – «гашиш».

Дальнейшая оперативно-следственная работа по поиску запрещенных веществ усложнялась тем, что находчивый дилер маскировал пакетики с наркотиками под обычные камни, заливая их гипсовым раствором. Такие тайники сливались с общим фоном, поэтому в их поиске помогала служебная собака. Всего было обнаружено 9 тайников с наркотиками, расположенными в Челябинской области.

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбудили 10 уголовных дел. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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