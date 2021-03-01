Птичий грипп, ковид, африканская чума свиней: в мире зарегистрированы пять новых очагов опасных заболеваний

Россельхознадзор рассказал о новых очагах опасных заболеваний за рубежом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за период с 21 по 26 февраля в Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) поступили срочные сообщения о регистрации 5 очагов особо опасных заболеваний в 5 странах мира. Соответствующие нотификации были опубликованы на сайте МЭБ.

Вспышка высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N8 нотифицирована в ранее благополучном Афганистане (1). Кроме того, продолжают регистрировать вспышки заболевания среди сельскохозяйственной птицы на территории Эстонии (1) и Швеции (1).

Очаг африканской чумы свиней за отчетный период отмечен в Китае (1).

О случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (SARS Cov-2) сообщили официальные источники Аргентины (1). Инфекция зарегистрирована у пумы.

В связи с закрытием на сайте МЭБ портала WAHIS и последующим переходом на новую платформу OIE-WAHIS в настоящее время МЭБ публикует только срочные уведомления. Этот переходный период, по информации МЭБ, продлится примерно 2 недели, после чего будет запущен портал OIE-WAHIS.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация».

Челябинск, Виктор Елисеев

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