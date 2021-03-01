Девять пассажиров маршрутки пострадали в аварии на южноуральской трассе

В Челябинской области маршрутная «Газель» столкнулась с грузовиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, авария произошла около 07:40 часов на 3 км автодороги «Усть-Катав – Орловка» на территории Усть-Катавского городского округа.

51-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво», двигаясь на подъем в условиях снегопада, выехал на встречную полосу дороги и остановил машину. В это время 35-летний водитель пассажирского автобуса ГАЗ, ехавшего из Усть-Катава в Катав-Ивановск, по предварительной информации, не учел состояние погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь на спуске, не справился с управлением и врезался в грузовик. В момент столкновения в маршрутке ехали больше 20 пассажиров.

В результате ДТП пострадало 9 пассажиров, 4 из них несовершеннолетние.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.21

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