Жители района Челябинской области требуют отправить главу в отставку

Жители Агаповского района попросили губернатора отправить главу в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Агаповского района начали сбор подписей под петицией о немедленной отставке главы муниципалитета Байдавлета Тайбергенова. Текст документа, адресованный губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, распространяется в социальных сетях.

По словам автора петиции, за последние два года чиновник полностью растерял свой авторитет, так как «не работает на благо жителей района». Тайбергнов изолировался от общения с жителями, а его администрация работает неэффективно, настаивают южноуральцы.

Между тем, в муниципалитете крайне сложная ситуация в ЖКХ. «Система инженерных коммуникаций сельских поселений просто рухнула, – уверяют авторы письма. – Наглядный пример: в морозные дни сельские поселения района остались без воды, света и отопления, проблему не могут решить четвертый день. Куда уходят деньги, непонятно. В сельских поселениях постоянно нет воды, света и отопления. В летний сезон постоянно отключают воду. Поддержки не видно и со стороны депутатов района. Для чего они там сидят – непонятно. Но главу и депутатов все это, видимо, мало беспокоит, у них дома в Магнитогорске, с водой и унитазами все в порядке».

Напомним, Байдавлет Тайбергенов возглавляет Агаповский район с 2015 года. Минувшей осенью депутаты районного собрания повторно утвердили его в должности, несмотря на протесты ряда оппозиционно настроенных активистов и их попытки привлечь к ситуации с выборами руководства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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