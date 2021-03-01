В Челябинске осудили студента, которого сотрудник Центра Э нарочно толкнул на бойцов ОМОН

В Челябинске привлекли к ответственности студента, которого сотрудник Центра Э нарочно толкнул на бойцов ОМОН.

Как уже сообщал «Новый День», 31 января в Челябинске прошла акция протеста, в ходе которой было зафиксировано много провокаций, в том числе и со стороны правоохранительных. Так, сотрудник Центра Э Богдан Крысин на выходе из парка Гагарина выхватил из толпы щуплого паренька и буквально швырнул его на оцепление.

Инцидент попал на видео: хорошо видно, что молодой человек стоит в стороне и просто снимает происходящее на телефон, а Крысин вытаскивает его в толпу и толкает на силовиков.

И именно Крысин написал на паренька рапорт, на основании которого студена Елисея Гуляева привлекли к административной ответственности, а видео послужило одним из доказательств, что молодой человек участвовал в несанкционированной акции.

Г-н Крысин весьма оригинально толкует охрану общественного порядка

Сегодня судья Тракторозаводского района Челябинска особо подчеркнула, что парня судят не за нападение на силовиков, а за участие в шествие, и присудила Гуляеву 10 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что молодой человек – сирота. Живет в общежитии и существует на стипендию и социальные выплаты.

При этом Елисей Гуляев написал в полицию заявление на неправомерные действия заместителя начальника Центра противодействия экстремизму Богдана Крысина. Аналогичные заявления написали еще несколько челябинцев. С ними уже связались сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области .

Челябинск, Павел Зварзин

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