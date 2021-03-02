После гибели школьницы на пожаре в Миассе возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки на пожаре.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла утром 25 февраля в частном жилом доме по улице Коммунистическая в Миассе.

К моменту прибытия пожарных жилой дом горел изнутри практически по всей площади. В ходе разведки в одной из комнат, на втором ярусе детской кровати была обнаружена девочка девяти лет без признаков жизни.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося было установлено, что в доме жила женщина с тремя детьми. С ее слов, ночью она проснулась от запаха гари. Выйдя из комнаты и открыв дверь на кухню, она увидела, что кухня горит. Вместе с 13-летней дочерью они выбрались через окно, а ее 15-летний сын покинул дом через другое окно на противоположной стороне дома.

По факту гибели школьницы СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пока следователи рассматривают две версии возгорания – нарушение правил эксплуатации отопительной печи и неисправность электропроводки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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