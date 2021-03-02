В Челябинской области выявляемость коронавируса сократилась до 180 в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 180 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 52 тысячи 518 зараженных. 2 тысячи 75 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 13).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.03.21

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