Южноуральцы неуклонно беднеют

Южноуральские чиновники констатировали падение реальных доходов жителей области, поставив себе это в заслугу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Челстата, в 2020 году денежные доходы населения увеличились всего на 1,2% относительно 2019 года и составили 1трлн 72,3 млрд рублей. Этому способствовали рост доходов от социальных выплат (на 12,1%) и прочих денежных поступлений (на 6,2%), сообщает telegram-канал экономического блока правительства Челябинской области.

Среднедушевые денежные доходы населения выросли на 1,4%, составив 25,8 тыс рублей.

Поводов для радости нет. Ведь реальные располагаемые доходы снизились по сравнению с 2019 годом на 2,4%. Причем обусловлено это, в первую очередь, ростом обязательных платежей (на 3,4%).

Сыграла свою роль и инфляция. Так, больше всего цены выросли на продовольственные товары – на 7,01%, стоимость непродовольственных товаров выросла на 4,32%, услуги подорожали на 1,85%.

При этом в действительности уровень доходов южноуральцев еще ниже. Так, можно отметить значительный рост в структуре их доходов прочих денежных поступлений. Этот показатель включает в себя денежные переводы, к числу которых можно отнести так называемые «родственные» или «приятельские» беспроцентные ссуды, проводимые в настоящее время зачастую с помощью безналичных переводов. Можно вспомнить и попытку экс-депутата Калининского райсовета Челябинска Николая Ольховского заручится финансовой поддержкой избирателей. И в том, и в другом случае одна и та же сумма учитывается в общем объеме доходов дважды.

Кроме того, следует отметить, что первую скрипку в падении реальных доходов населения сыграл рост обязательных платежей (оплата коммунальных услуг, налогов и сборов государству и оплата кредитов). Это подтверждает данные о росте закредитованности населения (значит, не будь этих займов, доходы оказались бы еще ниже). При этом к обязательным платежам относится только выплата процентов по кредитам. Между тем, выплачивать заемщику приходится не только проценты, но и заимствованную сумму, что снижает фактический уровень финансовой обеспеченности кредитополучателей на протяжении всего периода расчетов.

Если же добавить к этому прекращение действия дополнительных социальных выплат, перспектива роста благосостояния южноуральцев становится и вовсе печальной.

Но экономический блок правительства Челябинской области вся эта ситуация ничуть не смущает. И отметив, что в целом по России реальные располагаемые доходы населения упали и вовсе на 3,5% (хотя 3,5% падения для доходов в Москве или Югре – совсем не то же самое, что 2,4% на Южном Урале – у первых в остатке будет все равно в разы больше), чиновники с удовлетворением констатируют: «в целом, Челябинская область в непростых условиях пандемии развивалась в духе основных социально-экономических трендов страны, а по многим показателям даже показала результат лучше, чем по РФ».

Впрочем, изворотливости «команды Текслера» южноуральцы давно уже перестали удивляться. Чего стоит недавний фокус с мнимым увеличением прожиточного минимума в Челябинской области.

Напомним, в феврале пиарщики губернатора Челябинской области громко оповестили о повышении главой региона Алексеем Текслера прожиточного минимума.

Между тем, в действительности губернатор сначала снизил прожиточный минимум четвертого квартала 2020 года по сравнению с третьим того же года на 198 рублей. А в 2021 году установил на все следующие 12 месяцев величину прожиточного минимума, просто вернув ее к уровню третьего квартала 2020-го. Реальное повышение коснулось лишь пенсионеров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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