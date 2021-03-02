В Челябинске осудили банду дилеров-гастролеров

Осуждены четыре участника преступной группы, занимавшейся сбытом героина на территории Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал троих мужчин и женщину виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что 32-летний житель Москвы и 23-летняя гражданка Киргизии вместе привезли из столицы в Челябинск на автомобиле более 1 килограмма героина. Наркотик они передали 26-летнему жителю Калуги, выполнявшему в банде роль фасовщика. В последующем расфасованный наркотик 28-летний гражданин Узбекистана должен был разместить в «закладках» для непосредственного сбыта приобретателям наркотических средств.

Однако преступные действия соучастников пресекли сотрудники полиции, наркотик изъят из незаконного оборота.

Соучастникам назначено наказание от 9 до 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщину приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в 30 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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