Жители двух южноуральских городов остались без воды, люди требуют системного решения

Часть частного сектора Катав-Ивановска и Юрюзани осталась без воды из-за перемерзания водоразборных колонок. Об этом сообщил глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович:

«На сегодняшний день только в Катав-Ивановске зафиксировано более 30 неработающих колонок, в Юрюзани – 26.



О том, как решить проблему, говорили на аппаратном совещании. В первую очередь, нужны экстренные меры – отогреть все колонки и вернуть людям воду. Специалисты работают в этом направлении каждый день, делаем все, что в наших силах. На будущее запланировали провести ревизию всех водопроводных и теплосетей, чтобы в комплексе понимать ситуацию и предотвращать подобные проблемы.



К сожалению, зима пока не отступает, прогнозы погоды говорят о том, что морозы, особенно по ночам, еще будут. Поэтому дал поручение главам Катав-Ивановска и Юрюзани с организовать подвоз питьевой воды в те районы, где есть проблемы с водоснабжением. Графики будут опубликованы на сайте администрации района, в социальных сетях и средствах массовой информации».

По официальной информации воду начали подвозить сегодня после обеда. Однако сами жители говорят, что проблема системная и на нее много лет не обращали внимания:

«Интересный у вас контроль, конечно. Когда звонили на счет проблемы, нам ответили: мол, из-за одной заявки не поедем. Потом были праздники, а на днях ответили: ну, щас морозы – смысла нет отогревать. Так-то людям не только пить охота, ну, и мыться тоже надо...», – комментируют оставшиеся без воды люди.

«Из года в год ситуация с водоснабжением в Катав-Ивановске повторяется на протяжении последних 8 лет! Несмотря на то, что жители со своей стороны делают все: утепляют колонки (одевая их в самые «теплые одежды»), от своих домовладений укладывают нагревающий кабель до колодцев (при заоблачных ценах на электричество) и засыпают снегом до верха, но замерзает система водоснабжения уже осенью при первых морозах!

И как результат все жители ходят в какой-нибудь общественный колодец, построенный на средства жителей, или родник! При этом оплачивать водоснабжение требуют полностью за весь зимний период! В этом году летом, наконец-то, на улице Зеленой отремонтировали трассу водоснабжения, но в первый же мороз перемерзли все колонки еще с осени! А бегущие ледяные реки из колодцев заливают все на своем пути и наносят непоправимый ущерб постройкам и посадкам на наших участках. Огромная просьба заглубите водопроводные сети до уровня промерзания, а в нашем районе он до 3 метров», – просят жители Катав-Ивановска.

Челябинск, Павел Зварзин

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