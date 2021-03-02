В Челябинске на пешеходном переходе сбили школьницу

В Челябинске на пешеходном переходе сбили 10-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, инцидент произошел сегодня в 8:45 напротив дома № 21 на улице Дзержинского.

Автомобиль Volkswagen не пропустил школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы и госпитализирована.

По факту ДТП начата проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.03.21

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