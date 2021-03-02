Южноуральцы решили назвать новорожденных Королем и Королевой

В Комитете по делам ЗАГС Челябинской области рассказали, как родители называют новорожденных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Комитета по делам ЗАГС Челябинской области, в январе и феврале 2021 года на Южном Урале родилось 4 тысячи 899 малышей – 2 тысячи 537 мальчиков и 2 тысячи 362 девочки. Из них 65 пар двойняшек.

Этой зимой самые необычные имена у маленьких южноуральцев: Королева и Король, Принцесса и Князь, Магдалина и Ной, а чаще всего мальчиков называют Артем и Михаил, а девочек София и Мария.

Челябинск, Виктор Елисеев

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