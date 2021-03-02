В Златоусте грузовой поезд насмерть сбил рабочего

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования монтера пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, сегодня, 2 марта, днем на 1981 километре 5 пикета перегона «Сыростан-Хребет» Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован монтер Златоустовской дистанции пути.

По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Челябинского следственного отдела на транспорте следственного управления, а также сотрудников транспортной полиции.

По предварительным данным, бригада работников Златоустовской дистанции пути выполняла ремонтные работы верхнего строения пути, в процессе выполнения работ по закреплению рельс один из монтеров травмирован проходящим грузовым поездом. В результате мужчина получил повреждения, не совместимые с жизнью.

Следственными органами проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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