В Челябинской области от бешенства погибли почти два десятка животных

18 животных погибли от бешенства с начала 2021 года на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за два месяца 2021 года на территории региона зарегистрированы 18 случаев бешенства животных. От опасной инфекции пали 10 лис, 4 собаки и 4 кошки.

География возникновения заболевания обширна: Агаповский, Аргаяшский, Еткульский, Еманжелинский, Нагайбакский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский районы, города Южноуральск, Коркино и Челябинск.

В населенных пунктах, где лабораторно подтверждена смерть животного от бешенства, постановлениями губернатора введен карантин и установлены ограничительные мероприятия, которые, в частности, касаются проведения выставок животных или вывоза животных на продажу.

Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. Потому Россельхознадзор напоминает, что единственное средство не получить смертельный вирус – вакцинация, соблюдение правил содержания домашних животных и соблюдение мер предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными.

В 2020 году на территории Челябинской области выявлено 69 случаев бешенства животных в 65 неблагополучных пунктах. От бешенства пали, в том числе, 4 коровы, 14 собак, 27 лис, 4 енотовидных собаки, 13 кошек, 1 лошадь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.03.21

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